Кай Хавертц: «Бундеслига не хуже АПЛ, но есть различия. В Англии все игроки на очень высоком уровне»

Полузащитник сравнил английскую Премьер-лигу и Бундеслигу.

Хавбек в начале сентября перешел в лондонский клуб из «Байера».

«Интенсивность в единоборствах и забегах намного выше. [ ] совершенно другая лига, и матчи очень утомительны.

Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне кажется, здесь нет ни средних, ни плохих игроков – все на очень высоком уровне», – сказал немец.

Итоги трансферного окна в пандемию: Хавертц – самый дорогой, «Челси» потратил 250 млн, а «Реал» впервые за 40 лет никого не купил