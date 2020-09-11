«Зенит» U16 разгромил ЦСКА 7:2, а «Зенит» U17 победил армейцев 3:1. Команды из Петербурга лидируют в ЮФЛ, не теряя очков

Две юношеские команды сегодня, 10 октября, успешно сыграли против сверстников из .

Команда U17 обыграла армейцев в четвертом туре ЮФЛ-1 со счетом 3:1. «Зенит» U16 разгромил ЦСКА (7:2) в рамках ЮФЛ-2.

Обе команды из Петербурга в этом сезоне идут без потерь очков и лидируют в своих лигах.

«Зенит» U17 набрал 12 баллов, обыграв до этого «Рубин» (2:0), «Строгино» (5:0) и «Академию Коноплева» (3:2). На втором месте в таблице идет юношеская команда «Краснодара» (9 очков).

«Зенит» U16 набрал 12 баллов, выиграв до этого у «Рубина» (10:0), «Строгино» (3:1) и «Академии Коноплева» (6:0). У «Краснодара» тоже 12 очков, но он уступает по дополнительным показателям.

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