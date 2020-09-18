Черданцев о Мозесе: «Странный трансфер «Спартака». Он никак не защитник»

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».
«Мозес последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3.
Но уже в «Интере» Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер.
Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите, какой здесь центр поля! Два просто зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал все, когда он не возвращался в оборону», – написал Черданцев в твиттере.
Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите какой здесь центр поля! Два просто зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал всё, когда он не возвращался в оборону. https://t.co/FHFW9PD1BO pic.twitter.com/T5dV0tISzX— Cherdantsev (@cherdantsev) October 10, 2020