«Реал» предложит новые контракты Рамосу и Модричу

«Реал» намерен продлить контракты с рядом опытных футболистов команды.

В первую очередь клуб планирует предложить новые соглашения защитнику и полузащитнику .

Сроки контрактов обоих игроков истекают в июне 2021 года, а уже в январе они могут начать переговоры с другими командами.

Президент предложит и Рамосу, и Модричу новые соглашения.

Перес ценит важность обоих футболистов для «Реала» и считает, что болельщики не поймут, если руководство не приложит усилий, чтобы удержать своих ветеранов.

Однако на данный момент неизвестно, будут ли это однолетние соглашения в рамках традиционной политики «Реала» продлевать на год контракты с футболистами старше 30 лет.