Холанд, Санчо, Фати, Альфонсо Дэвис – среди претендентов на награду Golden Boy

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, претендующих на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

Среди прочих в список попали ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , (оба – Дортмунд), ( ), («Мальорка», принадлежит ), ( ), («Реал»), ( ), ( ).

Финальный список из 20 претендентов объявят 15 октября.

В прошлом году награду получил полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс.

Полностью список можно изучить здесь.