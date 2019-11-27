Холанд, Санчо, Фати, Альфонсо Дэвис – среди претендентов на награду Golden Boy

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, претендующих на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.
Среди прочих в список попали Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Анссумане Фати («Барселона»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Такефуса Кубо («Мальорка», принадлежит «Реалу»), Даниэль Мальдини («Милан»), Рейньер («Реал»), Сандро Тонали («Брешия»), Ферран Торрес («Валенсия»).
Финальный список из 20 претендентов объявят 15 октября.
В прошлом году награду получил полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс.
Полностью список можно изучить здесь.