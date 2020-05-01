«Реал» опережает «МЮ» в борьбе за Камавинга. «Ренн» требует за него 80 млн евро

Полузащитник «Ренна» может перейти в «Реал».

Переговоры мадридцев с агентом 17-летнего игрока молодежной сборной Франции находятся на продвинутой стадии. Королевский клуб готов подписать с Камавинга 5-летний контракт.

«Ренн» согласен продать хавбека не менее чем за 80 млн евро, при этом оставив его у себя в аренде на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, Камавинга также интересуется , но «Реал» опережает английский клуб в борьбе за футболиста.

Статистику полузащитника можно найти здесь.

Знакомьтесь, новая цель «Реала» – 17-летний парень из «Ренна». Сегодня он на обложках мадридских медиа, цена – 50 млн евро