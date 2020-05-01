«Реал» опережает «МЮ» в борьбе за Камавинга. «Ренн» требует за него 80 млн евро

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Реал».
Переговоры мадридцев с агентом 17-летнего игрока молодежной сборной Франции находятся на продвинутой стадии. Королевский клуб готов подписать с Камавинга 5-летний контракт.
«Ренн» согласен продать хавбека не менее чем за 80 млн евро, при этом оставив его у себя в аренде на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, Камавинга также интересуется «Манчестер Юнайтед», но «Реал» опережает английский клуб в борьбе за футболиста.
Статистику полузащитника можно найти здесь.
Знакомьтесь, новая цель «Реала» – 17-летний парень из «Ренна». Сегодня он на обложках мадридских медиа, цена – 50 млн евро