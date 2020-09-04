Перед матчем Шотландия – Израиль на стадионе, где тренировались израильтяне, вандалы написали Palestinian Blood

Сборная Шотландии обыграла (0:0, по пен. 5:3) в отборочном матче к чемпионату Европы.

Перед матчем вандалы устроили политическую акцию. На стадионе, где тренировались израильтяне, неизвестные нарисовали граффити со словами «Palestinian Blood» («палестинская кровь» – прим. Sports.ru).

Эта надпись была расценена как антисемитское оскорбление.

«Расизму и вандализму нет места в спорте. Они не помогают достигать мира и приближаться к сосуществованию. Мы убеждены, что против виновных будут приняты жесткие меры», – заявил представитель израильского посольства в Великобритании.

В прошлом месяце, когда Шотландия и Израиль проводили товарищеский матч, шотландские болельщики устроили акцию в поддержку палестинцев.

Фото: The Scotsman

Палестино-израильский конфликт продолжается до сих пор. Его суть – в споре между Израилем и палестинцами по вопросу обладания правами на территорию бывшего британского мандата Палестина.