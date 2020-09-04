«Зенит» лидирует в рейтинге фэйр-плей после 10 туров РПЛ. «Сочи» – 2-й, «Спартак» – 15-й

РПЛ подвела промежуточные итоги чемпионата после 10 туров.
Пресс-служба лиги опубликовала турнирную таблицу премии фэйр-плей. Первое место в ней занимает «Зенит», второе – «Сочи», третье – «Краснодар». «Спартак» и тульский «Арсенал» расположились на 15-й и 16-й строчках соответственно.
Премия вручается на основании шести параметров фэйр-плей. Учитываются желтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.
📊 Турнирная таблица премии Liga Fair Play после десятого тура #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 8, 2020
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