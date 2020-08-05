РПЛ опубликовала расписание чемпионата России сезона-2020/21 с седьмого по десятый тур.

7-й тур

12 сентября (суббота)

13:45 «Тамбов» – «Уфа»

16:30 «Урал» – «Химки»

19:00 «Ахмат» – «Сочи»

13 сентября (воскресенье)

16:30 «Динамо» – «Рубин»

19:00 ЦСКА –

19:00 «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30 «Зенит» – «Арсенал»

20:30 «Ростов» –

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

8-й тур

18 сентября (пятница)

20:00 «Краснодар» – «Химки»

19 сентября (суббота)

16:30 «Урал» – «Зенит»

19:00 «Ростов» – «Ротор»

20 сентября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – ЦСКА

14:00 «Арсенал» – «Сочи»

16:30 «Рубин» – «Спартак»

19:00 «Локомотив» – «Тамбов»

21 сентября (понедельник)

19:00 «Динамо» – «Ахмат»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9-й тур

26 сентября (суббота)

14:00 «Тамбов» – «Спартак»

16:30 «Зенит» – «Уфа»

20:00 «Сочи» – «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» –

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:00 «Ротор» – «Рубин»

19:00 ЦСКА – «Локомотив»

28 сентября (понедельник)

19:00 «Химки» –

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября – 1 октября

10-й тур

3 октября (суббота)

14:00 «Уфа» – «Ротор»

16:30 «Урал» –

16:30 «Тамбов» – «Арсенал»

19:00 «Спартак» – «Зенит»

4 октября (воскресенье)

14:00 «Локомотив» – «Химки»

16:30 «Рубин» – «Ахмат»

16:30 «Сочи» – «Ростов»

20:00 «Динамо» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября.

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