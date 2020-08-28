Форвард «Динамо» Марков близок к переходу в «Краснодар»

Нападающий «Динамо» может продолжить карьеру в «Краснодаре», утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сообщается, что футболист близок к трансферу в клуб из Краснодара.

Марков выступает за «Динамо» с 2018 года. В составе бело-голубых он провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами. Прошлый сезон форвард провел в аренде в казанском «Рубине».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Марков не принял участие ни в одной игре .

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