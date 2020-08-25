Вендел прошел медосмотр для «Зенита» в Лиссабоне

Полузащитник в скором времени станет игроком «Зенита».

23-летний бразилец уже прошел медосмотр в одной из клиник Лиссабона по запросу российского клуба, сообщает журналист Goal Бруну Андраде.

Вендел надеется вылететь в Россию уже завтра.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за игрока 20 млн евро. В декабре прошлого года Венделом интересовался ЦСКА.

Вендел играет за клуб из Лиссабона с 2018 года. В 79 матчах он забил 6 голов, отдал 8 результативных передач и заработал 15 желтых карточек.