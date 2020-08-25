Парти отправился в Лондон. «Атлетико» получит от «Арсенала» 50 млн евро отступных

Полузащитник «Атлетико» близок к переходу в .

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек уже вылетел в Лондон.

Чуть более часа назад руководство получило от «Арсенала» уведомление о том, что клуб выплатит отступные за 27-летнего игрока, размер которых составляет 50 млн евро.

«Атлетико» же, в свою очередь, возьмет в аренду полузащитника «Арсенала» .

В прошлом сезоне Парти провел 35 матчей в и забил 3 мяча. В этом сезоне он выходил на поле в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Его полная статистика – здесь.