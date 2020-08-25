Парти отправился в Лондон. «Атлетико» получит от «Арсенала» 50 млн евро отступных

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Полузащитник «Атлетико» Томас Парти близок к переходу в «Арсенал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек уже вылетел в Лондон.

Чуть более часа назад руководство «Атлетико» получило от «Арсенала» уведомление о том, что клуб выплатит отступные за 27-летнего игрока, размер которых составляет 50 млн евро.

«Атлетико» же, в свою очередь, возьмет в аренду полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.

В прошлом сезоне Парти провел 35 матчей в Ла Лиге и забил 3 мяча. В этом сезоне он выходил на поле в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Его полная статистика – здесь.

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