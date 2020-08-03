«МЮ» сделал запрос по вингеру «Уотфорда» Сарру. За него хотят 50 млн фунтов

намерен приобрести атакующего полузащитника в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, представители клуба сделали запрос по вингеру «Уотфорда» .

Маловероятно, что «Юнайтед» сумеет закрыть сделку по 22-летнему игроку. «Уотфорд» хочет получить за него 50 млн фунтов и намерен либо продать его, либо отдать в аренду с обязательством выкупа.

Клубы АПЛ могут подписывать игроков, выступающих в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2, до 16 октября, однако окончательные заявки для участия в еврокубках должны быть сформированы до завтрашнего дня.

В прошлом сезоне Сарр провел 28 матчей в АПЛ, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач. В этом сезоне он дважды сыграл за в Чемпионшипе.