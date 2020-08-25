«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Тоттенхэма» Гассанигу. Адриан разочаровал Клоппа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Тоттенхэм Адриан Кастильо Пауло Гассанига Алиссон Футбол

«Ливерпуль» ведет поиски нового резервного вратаря.

По информации The Independent, мерсисайдцы связались с «Тоттенхэмом» на предмет возможного перехода Пауло Гассаниги

«Ливерпуль» опасается, что Алиссон может пропустить более шести недель, а главный тренер команды Юрген Клопп остался разочарован игрой Адриана Кастильо в матче с «Астон Виллой» (2:7).

Подробную статистику 28-летнего Гассаниги можно изучить здесь.

У Адриана 5 результативных ошибок за 21 игру в «Ливерпуле». У Алиссона столько же за 92 матча

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