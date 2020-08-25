«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Тоттенхэма» Гассанигу. Адриан разочаровал Клоппа

ведет поиски нового резервного вратаря.

По информации The Independent, мерсисайдцы связались с на предмет возможного перехода .

«Ливерпуль» опасается, что может пропустить более шести недель, а главный тренер команды остался разочарован игрой в матче с (2:7).

Подробную статистику 28-летнего Гассаниги можно изучить здесь.

У Адриана 5 результативных ошибок за 21 игру в «Ливерпуле». У Алиссона столько же за 92 матча