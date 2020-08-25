«Ливерпуль» хочет подписать вратаря «Тоттенхэма» Гассанигу. Адриан разочаровал Клоппа

«Ливерпуль» ведет поиски нового резервного вратаря.
По информации The Independent, мерсисайдцы связались с «Тоттенхэмом» на предмет возможного перехода Пауло Гассаниги.
«Ливерпуль» опасается, что Алиссон может пропустить более шести недель, а главный тренер команды Юрген Клопп остался разочарован игрой Адриана Кастильо в матче с «Астон Виллой» (2:7).
Подробную статистику 28-летнего Гассаниги можно изучить здесь.
У Адриана 5 результативных ошибок за 21 игру в «Ливерпуле». У Алиссона столько же за 92 матча