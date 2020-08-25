Кавани согласовал с «МЮ» контракт до 2022 года. Осталось договориться по комиссионным

Экс-форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Между сторонами достигнута договоренность по условиям личного контракта до 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Теперь осталось разобраться с комиссионными агентам, после чего сделка будет закрыта. Романо уточняет, что изначально агенты запросили 10 млн евро.
По данным журналиста Саймона Стоуна, Кавани завтра вылетит в Англию, чтобы провести заключительный раунд переговоров с «МЮ».
Статистику уругвайца можно найти здесь.
Кавани все еще без футбола: ночами охотится на зайцев и кабанов, занимается балетом, перезагружается на рыбалке