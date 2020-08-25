Лукаку о критике: «В «МЮ» я «был ленивым, не бегал», а в «Интере» вы видите, чего я мог добиться в Англии»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы УЕФА Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку ответил на критику в свой адрес во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Год назад, когда я играл в Англии, я «был ленивым, не бегал, не делал того и этого». Здесь [в «Интере»] меня зовут самым большим трудягой.

Но если вы посмотрите на мою игру там и тут, то увидите, что улучшения есть, но я все тот же Ром.

Сейчас вы видите иной результат, более цельного человека, весь мой потенциал. Вы видите, чего я мог добиться в Англии.

Меня называли медленным. И я такой: «Я медленный? Я не успевал за быстрым темпом игры «МЮ»?» Было много таких вот мелких вещиц, с которыми я не был согласен.

Если вы называете меня медленным, я бы не смог забить такой гол «Шахтеру» в Лиге Европы (Лукаку ускорился, оторвался от защитника и реализовал выход один на один – прим. Sports.ru). Если бы я был медленным, я бы не смог заработать такой пенальти, как против «Севильи» в финале Лиги Европы.

Быстрее ли я в 27 лет, чем был в 25? Я это и пытаюсь сказать. Есть вот такие мелочи. Знаете, я как-то сказал себе: «К черту это все, я ухожу», – заявил бельгиец.

В прошлом сезоне Лукаку забил за «Интер» 34 гола во всех турнирах.

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