ЦСКА вдесятером победил «Урал» (2:0), забив дважды после удаления Магнуссона

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Sports.ru Бахтиер Зайнутдинов Константин Марадишвили Футбол

В 10-м туре РПЛ ЦСКА на выезде одержал победу над «Уралом» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Армейцы остались вдесятером на 49-й минуте после удаления Хердюра Магнуссона, однако сумели забить на 52-й и 56-й минутах: отличились Бахтиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили, забившие первые голы за московский клуб.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на промежуточное 3-е место. При этом, поскольку идущие следом «Ростов» и «Сочи» играют между собой, команда Виктора Гончаренко по итогам тура не опустится ниже 4-го места.

Урал – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
3 октября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 52 Зайнутдинов, 0:2 – 56 Марадишвили.
УралПомазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90), Йовичич, Емельянов (Евсеев, 62), Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Фернандес, Карпов, Тикнизян (Эджуке, 90), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Сигурдссон, 85), Кучаев (Дзагоев, 90), Чалов (Васин, 53).
Предупреждения:
Емельянов (40), Обляков (72), Марадишвили (79), Тикнизян (80), Калинин (81).
Удаление:
Магнуссон (49).

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