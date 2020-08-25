ЦСКА вдесятером победил «Урал» (2:0), забив дважды после удаления Магнуссона

В 10-м туре РПЛ ЦСКА на выезде одержал победу над (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Армейцы остались вдесятером на 49-й минуте после удаления Хердюра Магнуссона, однако сумели забить на 52-й и 56-й минутах: отличились Бахтиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили, забившие первые голы за московский клуб.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на промежуточное 3-е место. При этом, поскольку идущие следом «Ростов» и «Сочи» играют между собой, команда Виктора Гончаренко по итогам тура не опустится ниже 4-го места.

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