ЦСКА вдесятером победил «Урал» (2:0), забив дважды после удаления Магнуссона

В 10-м туре РПЛ ЦСКА на выезде одержал победу над «Уралом» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Армейцы остались вдесятером на 49-й минуте после удаления Хердюра Магнуссона, однако сумели забить на 52-й и 56-й минутах: отличились Бахтиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили, забившие первые голы за московский клуб.
ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на промежуточное 3-е место. При этом, поскольку идущие следом «Ростов» и «Сочи» играют между собой, команда Виктора Гончаренко по итогам тура не опустится ниже 4-го места.
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 52 Зайнутдинов, 0:2 – 56 Марадишвили.
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Урал –
Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90), Йовичич, Емельянов (Евсеев, 62), Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Карпов, Тикнизян (Эджуке, 90), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Сигурдссон, 85), Кучаев (Дзагоев, 90), Чалов (Васин, 53).
- Предупреждения:
- Емельянов (40), Обляков (72), Марадишвили (79), Тикнизян (80), Калинин (81).
- Удаление:
- Магнуссон (49).