Геркус о Миранчуках: «Был вариант с английским топ-клубом, но игроки сказали: «АПЛ неинтересна»

Бывший генеральный директор поделился мнением о переходе полузащитника из московского клуба в «Аталанту».

– При вас к Миранчуку был интерес из Европы?

– Да, причем от многих клубов. В основном из Англии. Там был один топ-клуб, который интересовался двумя братьями. Но мы спросили сторону игроков, они ответили: «Англия неинтересна». А так была бы хорошая сделка за хорошие деньги.

– Хорошие деньги – это сколько?

– Смотрите, как это обычно делается. Сначала мы спрашиваем игрока, интересно ли ему предложение. Дальше я поднимаю вопрос на совете директоров. Глядя на клуб, мы понимаем, какая сумма может быть. Конкретных цифр никогда нет.

– Глядя на тот клуб, какая была бы цена?

– За двоих, думаю, около 30 миллионов евро. Это вопрос переговоров и огромного количества обстоятельств. Вы можете пять миллионов в одну сторону качнуть, пять в другую. Но ниже 25 миллионов цифра бы точно не упала. Потому что смысла нет.

– На совете директоров вы этот вопрос поднимали?

– Да. Можете погуглить интервью, где председатель совета директоров высказал позицию совета директоров. Интервью начинается со слов: «Миранчуки не продаются» (речь об интервью – прим. Sports.ru). Параллельно мы получили ответ со стороны игроков: «Нам Англия как явление природы не очень интересна». Это обоснованное мнение. Там тяжело. В Италии хотя бы зимой есть перерыв. В Англии это каторга. Мало кто к этому готов даже психологически.

– То есть это та ситуация, когда даже имя топ-клуба не работает? Даже если это условный ?

– Там даже интереснее клуб был. Это был бы трансфер-трансфер. Прям красота. Это крутая возможность для игрока, но и вызов очень страшный. Игрок, может, думает: «Я могу стать разочарованием – для себя, для общественности». Это тяжело. Это было два года назад. Сейчас они заматерели, позабивали «Ювентусу». А тогда это был риск.

И, конечно, в 23 года многие думают: на фиг вообще, а если не получится? Это такая штука. Нельзя рассуждать за них. Мы не были на их месте и никогда не будем. Черт знает, как в этом возрасте рассуждаешь? – рассказал Геркус.

Миранчук вернется в общую группу «Аталанты» после перерыва на матчи сборных