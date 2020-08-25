Семак об РПЛ: «Зенит» не настолько сильнее других, чтобы пешком обыграть всех»

Главный тренер «Зенита» высказался о двух победах подряд в в качестве тренера сине-бело-голубых.

– Оба ваших чемпионства в качестве главного тренера были завоеваны с запасом – за три и четыре тура до конца турнира. Какое из них далось сложнее?

– Трудно сравнивать, поскольку в обоих случаях путь к победе был сложный и нервный. Что касается запаса, то это видимость.

Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное. Круг кандидатов, которые борются за звание чемпиона России, определяется ближе к зимнему перерыву.

Так что наше превосходство по очкам – не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть. Нам надо работать, трудиться, не стоять на месте, чтобы результаты были хорошими.

– Когда вам было сложнее – в первые полгода, когда работали в «Зените» с составом, собранным предшественниками, или уже после собственных трансферов, когда спрос с вас стал строже?

– Спрос всегда одинаковый. И в футбол играют прежде всего люди. И тренерский штаб должен делать максимум возможного. Стараться, чтобы каждый игрок был на своем месте, хорошо себя чувствовал и показывал свой лучший футбол.

И в первый сезон до зимнего перерыва с тем составом, что у нас был, мы тоже шли на первом месте. Было тяжело. Но ребята старались. Они молодцы, сделали большое дело, – сказал Семак.