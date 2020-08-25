Моуринью о перепалке с Лэмпардом: «Просто высказал мнение старого тренера молодому коллеге. Будь спокоен, когда команда побеждает»

Главный тренер прокомментировал перепалку с тренером «Челси» во время матча Кубка Лиги (1:1, по пенальти – 5:4).

В первом тайме португальцу не понравилось, что Лэмпард стал активнее вести себя после гола Тимо Вернера. Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь». Перед серией пенальти тренеры пожали руки.

«Самое важное – это мое отношение к Фрэнку, а не наши слова. Он всегда выкладывался по полной, играя у меня, и я никогда этого не забуду.

Я всегда буду чувствовать, сколь многим я ему обязан, каким невероятным игроком и другом он был. Я просто высказал ему свое мнение, мнение старого тренера для молодого талантливого тренера, что мы нужны игрокам, когда команда проигрывает.

Когда игроки побеждают, нам не нужно быть главными действующими лицами у боковой линии, мы должны быть там, когда они проигрывают.

Мне было очень жаль Фрэнка в матче с «Вест Бромвичем», когда они проигрывали 0:3. Он понуро и тихо сидел в кресле.

В плане футбола я ничему не могу его научить, он знает футбол, но это просто мое мнение. Стой у боковой, когда команда проигрывает, будь спокоен, когда команда побеждает», – поделился мыслями Моуринью.

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