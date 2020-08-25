Сергей Игнашевич: «Не стал бы называть РПЛ дном. Мы отстали от ведущих лиг, когда деньги ушли из России»

Главный тренер высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Есть тенденция – болельщики считают РПЛ дном из-за низкого уровня, футболисты хотят уезжать. Вы согласны с такой трактовкой?

– Дном РПЛ я бы не стал называть. Конечно, мы отстали от ведущих чемпионатов в последние 5-7 лет, когда деньги ушли из России.

Клубы Европы собирают лучших по всему миру, лучшие к нам не едут, в еврокубках мы выглядим не очень даже на фоне команд Грузии, Израиля и Греции. Уровень интенсивности, конкурентности в европейских чемпионатах выше, – сказал Игнашевич в интервью «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне «Динамо» вылетело из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива», а «Ростов» – от «Маккаби» из Хайфы.