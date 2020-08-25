Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» принимает «Гент», «Омония» – «Олимпиакос»

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Во вторник и среду проходят ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Омония Кипр – Олимпиакос Греция 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ОмонияФрейтас, Люфтнер, Губочан, Лецьякс, Кусулос, Ционис, Ботеак, Папулис, Витор Гомеш, Ланг, Дюриш.
ОлимпиакосЖозе Са, Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Ба, Камара, Мвила, Вальбуэна, Бухалакис, Ранджелович, Эль-Араби.
Предупреждение:
Ба (46).

 

Динамо Киев Украина – Гент Бельгия 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Буяльский, 2:0 – 36, пенальти де Пена.
Динамо КиевБущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Сидорчук, Родригеш, Супряга.
ГентРуф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Депуатр, Кляйндинст, Букари.
Предупреждения:
Кастро-Монтес (28), Пластун (42), Нуриу Фортуна (49).

 

Ференцварош Венгрия – Мольде Норвегия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика
ФеренцварошДибус, Ботка, Блажич, Хайстер, Ловренчич, Шигер, Харатин, Зубков, Сомалиа, Нген, Узуни.
МольдеЛинде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Эллингсен, Эйкрем, Хуссайн, Эурснес, Джеймс, Кнудтсон.
Предупреждения:
Эурснес (26), Ботка (42), Джеймс (49).

 

Ред Булл Австрия – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Мидтьюлланд Дания – Славия Чехия
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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