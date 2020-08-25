Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» принимает «Гент», «Омония» – «Олимпиакос»

Во вторник и среду проходят ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «ГСП Стэдиум»
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Омония –
Фрейтас, Люфтнер, Губочан, Лецьякс, Кусулос, Ционис, Ботеак, Папулис, Витор Гомеш, Ланг, Дюриш.
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Олимпиакос –
Жозе Са, Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Ба, Камара, Мвила, Вальбуэна, Бухалакис, Ранджелович, Эль-Араби.
- Предупреждение:
- Ба (46).
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «НСК Олимпийский»
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Динамо Киев –
Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Сидорчук, Родригеш, Супряга.
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Гент –
Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Депуатр, Кляйндинст, Букари.
- Предупреждения:
- Кастро-Монтес (28), Пластун (42), Нуриу Фортуна (49).
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Групама-Арена»
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Ференцварош –
Дибус, Ботка, Блажич, Хайстер, Ловренчич, Шигер, Харатин, Зубков, Сомалиа, Нген, Узуни.
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Мольде –
Линде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Эллингсен, Эйкрем, Хуссайн, Эурснес, Джеймс, Кнудтсон.
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «MCH Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.