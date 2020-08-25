Джеко – судье матча с «Ювентусом»: «Всегда одно и то же с ними»

Форвард «Ромы» обратился к арбитру по ходу матча 2-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:2).

«Эх, всегда одно и то же [в матчах] с ними», – сказал Джеко судье.

Джеко несколько раз обращался к рефери по ходу матча, высказывая недовольство принятыми решениями. В частности, он обсуждал с судьей момент контакта с Джорджо Кьеллини, который опрокинул на газон форварда, убегавшего один на один. Арбитр в этом эпизоде зафиксировал фол со стороны Джеко, посчитав, что тот ранее схватил защитника туринцев за футболку.

Кроме того, нападающий попал в штангу на 56-й минуте встречи, а затем не реализовал еще один голевой момент, после чего Криштиану Роналду сделал счет 2:2.

Напомним, что в середине сентября переход боснийца в был согласован. Туринцы должны были заплатить за нападающего 16 миллионов евро. 34-летнему игроку был предложен контракт с зарплатой 7,5 млн евро за сезон. Однако затем «Юве» арендовал форварда «Атлетико» Альваро Морату на один сезон.