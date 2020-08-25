Родри о 2:5 с «Лестером»: «Им повезло. Футбол был несправедлив к «Ман Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями после матча 3-го тура Премьер-лиги с «Лестером» (2:5).

«Как по мне, им повезло. Футбол был несправедлив по отношению к нам. Возможно, это наша вина, может быть, дело в их силе. Это очень трудно объяснить.

Мы многое сделали для победы в этом матче. Такие команды, как «Лестер», приезжает к нам и играет с 11 игроками в обороне.

Я молод и стараюсь учиться на каждой игре, но в таких матчах, где соперник ничего не делает, ты сбиваешься с толку. Я не люблю играть так», – сообщил Родри.

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