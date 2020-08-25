Николич про 1:0 с ЦСКА: «Спасибо всем, кто критиковал, вы помогали мне. «Локомотив» – команда с большой «К»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с ЦСКА (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Поздравляю «Локомотив», команду с большой «К». Понравилась сегодня игра, молодцы, бойцы. Абсолютно заслужили эти три очка. Забили один, два раза были перекладина, штанга, еще моменты. Могли закончить матч раньше.

Очень важные три очка для нас. Последние 4 игры – против «Зенита», «Ростова», «Тамбова», ЦСКА – мы не пропустили ни разу. Расписание тяжелое. Это мне тоже понравилось. Молодцы, браво.

Скажу спасибо всем, кто критиковал. Какая у нас некачественная команда, как мы потеряли лидеров, как молодые не могут играть.

Спасибо, что помогали мне. Отработали мою работу. Я не должен был мотивировать команду, только повторил то, что было в СМИ последние 7-10 дней.

– Сколько наигрывали Игнатьева на левом фланге? У вас были еще варианты под Марио Фернандеса?

– Влад – один из качественных и опытных игроков у нас. Я с ним много говорил. Знает свою позицию. Может играть на разных позициях – и как вингер, и в обороне, на обоих флангах. 4-5 позиций. Нормально сегодня играл.

– Показалось, ЦСКА от силы 30-35 минут контролировал игру. Дальше вы, пусть и на контратаках, но делали то, что должны были. Как переломили игру и добились своего?

– У меня всегда есть уважение ко всем и особенно к соперниками. Не буду говорить: «Это был наш план, суперплан, он работал». Это футбол.

Говорил перед матчем: у меня уважение к клубу ЦСКА, тренеру и команде, традициям. Счастлив, что выиграли, все, что хочу сказать, – сказал тренер.

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