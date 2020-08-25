«Может, оно будет последним в «Уфе». Евсеев о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Уфы» после разгрома от (0:6) допустил, что может покинуть клуб.

– Что случилось после счета 0:2? Был хороший отрезок.

– Когда проигрываешь 0:6, тяжело что-то говорить. Если бы я знал, что случилось, наверное, этого бы не произошло.

Чем «Зенит» хотел воспользоваться, он этим и воспользовался. Владея мячом, мы не создавали остроты у ворот. Да, держали мяч, но соперник при первом же перехвате доставлял большим игрокам вперед. У них была свобода и в пространстве, и в единоборствах.

– Это ваше самое тяжелое поражение в «Уфе»?

– Я думаю, может, оно будет и последним.

– С чем связаны эти ваши слова?

– С тем, что команда «Уфа» проиграла 0:6.

– Вы считаете, что у вас нет кредита доверия?

– Я ничего не считаю. Я просто говорю о том, что все возможно, – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».