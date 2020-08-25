Азмун, Малком и Ловрен травмировались в матче с «Уфой». Иранца увезли на электромобиле

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Деян Ловрен Уфа Алексей Никитин Сердар Азмун Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком не смог доиграть матч с «Уфой» (4:0, второй тайм).

Бразилец был заменен на защитника Юрия Жиркова из-за повреждения. Малком уходил с поля, указывая на боль в ребрах.

Позже во втором тайме нападающий петербуржцев Сердар Азмун получил травму в стыке с защитником «Уфы» Алексеем Никитиным.

После эпизода Азмун попытался продолжить игру, но в итоге упал на газон, держась за левое бедро. Иранца увезли на электромобиле.

Защитник Деян Ловрен также был заменен из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья