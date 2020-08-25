Азмун, Малком и Ловрен травмировались в матче с «Уфой». Иранца увезли на электромобиле

Полузащитник «Зенита» Малком не смог доиграть матч с «Уфой» (4:0, второй тайм).
Бразилец был заменен на защитника Юрия Жиркова из-за повреждения. Малком уходил с поля, указывая на боль в ребрах.
Позже во втором тайме нападающий петербуржцев Сердар Азмун получил травму в стыке с защитником «Уфы» Алексеем Никитиным.
После эпизода Азмун попытался продолжить игру, но в итоге упал на газон, держась за левое бедро. Иранца увезли на электромобиле.
Защитник Деян Ловрен также был заменен из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».
Увозят с поля бомбардира #ЗенитУфа pic.twitter.com/UXlK1XQDTE— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 26, 2020