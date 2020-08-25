Азмун, Малком и Ловрен травмировались в матче с «Уфой». Иранца увезли на электромобиле

Полузащитник не смог доиграть матч с «Уфой» (4:0, второй тайм).

Бразилец был заменен на защитника Юрия Жиркова из-за повреждения. Малком уходил с поля, указывая на боль в ребрах.

Позже во втором тайме нападающий петербуржцев получил травму в стыке с защитником «Уфы» .

После эпизода Азмун попытался продолжить игру, но в итоге упал на газон, держась за левое бедро. Иранца увезли на электромобиле.

Защитник Деян Ловрен также был заменен из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».