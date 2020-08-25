Энди Коул о 109 млн фунтов за Санчо: «Это сумасшедшие деньги. В «МЮ» не станут тратить их как попало»

Бывший нападающий высказался о цене вингера дортмундской , которого хотят подписать манкунианцы.

«Боруссия» требует за Санчо 109 миллионов фунтов.

«Это большие деньги, сумасшедшие. Неизвестно, когда на стадионы снова пустят болельщиков. Клубы, должно быть, теряют целые состояния.

Когда смотришь на команды вроде «Реала», которые не тратят денег, о чем это говорит? Они никого не подписывают, значит, с футболом что-то не так.

Я думаю, что и в «МЮ» говорят: «Мы не станем тратить деньги как попало. Если правильного игрока можно будет подписать по хорошей цене, мы сделаем это».

Но 109 млн, да еще в текущей ситуации?» – сказал Коул в интервью PA Agency.