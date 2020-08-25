Обляков о голе «Спартаку» после касания руки: «Момент был заигран. По правилам засчитали»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков вспомнил о победном дерби со «Спартаком» и играх с «Реалом» в Лиге чемпионов.

– Победу над «Спартаком» до сих пор пересказать можешь?

– Мы здорово сыграли, если честно. Кроме первых минут – в остальном, очень интересный матч. И со стороны , и с нашей.

Но ЦСКА победил заслуженно. Думаю, мы больше хотели выиграть, были более заряжены.

– Не думал, что третий гол [ ] могут отменить?

– Да, как только мяч коснулся моей руки… Окей, коснулся. Но правила же изменились: уже после руки мы сделали несколько передач, момент был заигран. Вот гол и засчитали!

– Ну если бы ты просто смотрел какой-то матч по ТВ – что бы подумал о таком моменте? Все честно, или судья продажная?

– Раз арбитр сразу не свистнул – надо было продолжать игру. По правилам гол должен был быть засчитан. Все просто!

– Почему ты после матча с «Реалом» взял майку всего-то у ?

– А я ее технически и не брал! Мы не обменивались футболками с игроками «Реала». Просто уже в раздевалке попросили массажиста ЦСКА – он пошел в раздевалку Мадрида и попросил у них майки. Ну и наши взамен подарил им! Потом принес те футболки «Реала», что ему дали.

Я и взял Васкеса – даже не смотрел, какие там были еще. А что – тоже отличный игрок, для меня это памятная майка. Она сейчас у родителей дома висит, в деревне.

– Так майку Облякова массажист отнес в раздевалку «Реала»?

– По-моему, да. Кто ее получил? Да я не знаю… Зачем звездам «Реала» майка Облякова? Кто я такой? – сказал хавбек.