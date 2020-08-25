Бэйл о времени в «Реале»: «Сожалений нет. Я вырос как человек и футболист»

Полузащитник заявил, что не жалеет о времени, проведенном в «Реале».

«Нет, у меня нет никаких сожалений, нет. Я просто играю в футбол. Это все, что я могу сделать. Все слова, сказанные ранее, находятся вне зоны моего контроля.

Как я уже сказал, у меня нет сожалений из-за того, что я сделал, что бы кто ни говорил. Это их дело. Я знаю, что думаю о себе, моя семья знает, кем я являюсь, и это все, что меня волнует.

Конечно, переехав в другую культуру, в другую страну, я вырос как человек, не говоря уже о футбольных качествах.

Ты просто учишься справляться с ситуациями, в которых оказываешься. Конечно, случались очень напряженные моменты. Меня освистывали во время матчей.

Так что да, я просто научился справляться с такими вещами, не принимать их близко к сердцу. Футбол – это то, что я люблю делать. Нужно просто показывать максимум и иногда это все, что ты можешь сделать», – сказал Бэйл.

Бэйл выступал за «Реал» с 2013 года. В составе мадридского клуба он выиграл 14 трофеев.

Талант Бэйла уникален, но он так и не стал лидером «Реала». Виноваты Роналду, лень и протекция Переса