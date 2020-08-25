«Юве» арендовал Морату у «Атлетико» за 10 млн евро с правом выкупа за 45 млн

Нападающий вернулся в .

27-летний игрок арендован на один год с опцией продления на еще один сезон. Также у «бьянконери» есть право выкупа испанца.

Аренда обошлась «Ювентусу» в 10 млн евро. За выкуп Мораты через год итальянский клуб должен будет перевести 45 млн евро платежом, рассроченным на 3 года.

Продление аренды на сезон обойдется в 10 млн евро, последующий выкуп будет стоить 35 млн евро в рассрочку.

Сообщалось, что Мората будет получать в итальянском клубе 7,5 млн евро.

Статистику футболиста, уже выступавшего за «Ювентус» в 2014-2016 годах, можно посмотреть здесь.