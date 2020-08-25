Мората будет получать в «Юве» 7,5 млн евро в год. Он пошел на снижение зарплаты ради перехода

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Нападающий Альваро Мората близок к переходу в «Ювентус» из «Атлетико».

По информации журналиста Николо Скиры, испанец будет получать в итальянском клубе 7,5 млн евро, включая бонусы. Утверждается, что Мората пошел на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус».

Как сообщалось ранее, «Юве» заплатит за его годичную аренду 9 миллионов евро, до июня 2021 года туринский клуб может выкупить его за 45 миллионов евро, а также имеет возможность продлить аренду на год.

Сегодня футболист прошел медосмотр.

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