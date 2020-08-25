«Юве» за 9 млн евро арендует Морату, соглашение можно будет продлить на год

Нападающий близок к возвращению в .

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит за аренду испанца 9 млн евро.

До июня 2021 года Морату можно будет выкупить за 45 млн евро. Также в соглашении между клубами прописана возможность продления аренды игрока до июня 2022 года.

При этом сообщается, что Мората согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» сроком до лета 2025 года.

Как стало известно ранее, завтра футболист прилетит в Турин.

Мората уже играл за «Юве» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.