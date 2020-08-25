«Ювентус» хочет арендовать Морату за 10 млн евро с правом выкупа за 45 млн

по-прежнему заинтересован в возвращении нападающего .

Туринский клуб ведет переговоры с «Атлетико» о трансфере 27-летнего форварда. Руководство «бьянконери» хочет арендовать игрока за 10 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.

В готовы рассмотреть возможность ухода Мораты, так как велика вероятность, что его в команде заменит из «Барселоны».

Уругваец хочет покинуть каталонский клуб на правах свободного агента, но пока не может договориться об условиях расторжения контракта.

«Юве» также намерен подписать форварда из «Ромы». Сделка задерживается, так как римляне пока не договорились с о трансфере , который должен заменить боснийца.

Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.