«ПСЖ» опережает «Ман Сити» в борьбе за Кулибали. Парижане готовы отдать за него около 82 млн евро

Защитник может продолжить карьеру во Франции.

По информации The Telegraph, «ПСЖ» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за 29-летнего футболиста. Во французском клубе уверены, что смогут подписать сенегальца. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Отмечается, что готов заплатить за игрока 75 млн фунтов (около 82 млн евро). не намерен покупать Кулибали за такую сумму.

Ранее сообщалось, что «Сити» мог заплатить за сенегальца 75 млн евро плюс бонусы. Появлялась информация о том, что «горожане» согласовали с Кулибали 5-летний контракт на 50 млн евро.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.