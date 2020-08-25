Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ

Генеральный директор возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ.

«Будет создана рабочая группа по ТВ-правам. Ее возглавит Кикнадзе.

Группа по ТВ-правам только начинает действовать, у нас есть действующий контракт. Ее для того и создали, чтобы работать на новый контракт, который должен быть дороже нынешнего. У меня есть представление по цифрам, но их я вам не скажу», – сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Сегодня в Москве прошло общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

По условиям действующего контракта, зарабатывает на продаже телеправ примерно два миллиарда рублей в год.