Зидан про 0:0 с «Сосьедадом»: «Реал» потерял два очка. В целом мы сыграли хорошо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сосьедадом» (0:0).
Об игре
«Мы потеряли два очка, потому что всегда стремимся к победе. В целом «Реал» сыграл хорошо, мы не пропустили. В первом тайме мы создавали моменты, во втором – нет».
Об Эдегоре
«Доволен его дебютом [в старте «Реала» в Ла Лиге]. Шаг за шагом он будет прибавлять. Нужно сохранять спокойствие».
О невыходе Йовича
«У меня много игроков. Сегодня я принял такое решение. У меня нет проблем ни с Йовичем, ни с любым другим игроком. Я не хотел менять рисунок игры», – сказал Зидан.