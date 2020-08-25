Зидан про 0:0 с «Сосьедадом»: «Реал» потерял два очка. В целом мы сыграли хорошо»

Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью с (0:0).

Об игре

«Мы потеряли два очка, потому что всегда стремимся к победе. В целом «Реал» сыграл хорошо, мы не пропустили. В первом тайме мы создавали моменты, во втором – нет».

Об Эдегоре

«Доволен его дебютом [в старте в ]. Шаг за шагом он будет прибавлять. Нужно сохранять спокойствие».

О невыходе Йовича

«У меня много игроков. Сегодня я принял такое решение. У меня нет проблем ни с Йовичем, ни с любым другим игроком. Я не хотел менять рисунок игры», – сказал Зидан.