Орлов о Влашиче в «Зените»: «Он не выдающийся игрок. Вот Малкома взяли – это я понимаю»

Журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике ЦСКА Николе Влашича.

«Гендиректор «Зенита» уже сказал, что вопрос о приобретении Влашича не стоял на повестке. Никола хочет в Европу. Это игрок сборной Хорватии, причем один из ведущих, молодой.

Ну что он в «Зенит» пойдет? Вот Малкома взяли в «Зенит» – это я понимаю. За него заплатили большие деньги. А что Влашич? Мы его видим в России – хороший игрок, но не выдающийся.

Если «Зениту» брать легионера за большие деньги, то это должен быть выдающийся футболист», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Гендиректор «Зенита» о Влашиче: «Вы же не пойдете сразу приставать к красивой девушке, если увидите ее на улице»