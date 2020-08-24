Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории. Я не мог позволить ему уйти из «Барсы»

Президент «Барселоны» прокомментировал ситуацию с форвардом .

Аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, но затем решил остаться. По условиям контракта за Месси должны были заплатить 700 миллионов евро. Бартомеу отказывался обсуждать разрыв договора по взаимному согласию.

– Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси – залог успеха.

– Месси говорил, что вы не сдержали слово. Как прокомментируете это?

– Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Подобные вещи необходимо обсуждать дома.

Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома, – сказал Бартомеу.

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