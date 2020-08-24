Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории. Я не мог позволить ему уйти из «Барсы»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси.
Аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, но затем решил остаться. По условиям контракта за Месси должны были заплатить 700 миллионов евро. Бартомеу отказывался обсуждать разрыв договора по взаимному согласию.
– Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси – залог успеха.
– Месси говорил, что вы не сдержали слово. Как прокомментируете это?
– Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Подобные вещи необходимо обсуждать дома.
Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома, – сказал Бартомеу.
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