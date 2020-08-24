Тренер «Урала» о голе Дзюбы: «Если был офсайд, значит, беспредел. Пусть разбирается судейский комитет»

Главный тренер «Урала» подвел итоги матча 8-го тура с «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Интересная игра, надеюсь, болельщики довольны. Начали немного нервно, пропустили быстрый гол, с помощью ВАР определили, что не было офсайда. Затем взяли игру под контроль, хорошо двигали мяч, перемещались.

Достаточно качественная игра от нас. Забили великолепный гол после позиционной атаки. Моменты были у нас, у , могли выиграть и проиграть.

– Что с Калининым, Егорычевым, Рыковым?

– Калинин восстанавливается после травмы, со следующей недели работает в общей группе. У Рыкова мышечный спазм. Егорычев получил повреждение вчера. Это не очень хорошая ситуация, надеюсь, в следующих играх они появятся.

– У Дзюбы был явный офсайд. Что происходит с судейством в РПЛ?

– Я не смотрел повтор, но не хочу комментировать судейство, хочу комментировать игру . Ребята хорошо играли, была запредельная самоотдача.

Пусть разбирается судейский комитет. Если был офсайд, значит, беспредел. Во всем мире богатым и сильным командам помогают. Парни не бросили играть, очень им благодарен. Хотелось выиграть, но что есть, то есть.

– Почему заменили Панюкова?

– Он попросил замену, устал.

– «Уралу» нужен высокий нападающий, как Павлюченко и Погребняк?

– Мы каждый день общаемся с Ивановым, хотим мощного забивного нападающего. Надеюсь, в скором времени этот вопрос решится.

– Оцените игру пары Мишкич и Йовичич.

– Хорошая связка, довольны, что они перешли в «Урал». Думаю, с каждой игрой они будут прибавлять во взаимодействиях, потому что не было времени сыграться, игры шли одна за одной. Против «Зенита» Мишкич и Йовичич провели достаточно хороший и уверенный матч.

– Эль-Кабир был не так ярок, как до травмы.

– Конечно, травма сказалась, скоростных действий, как раньше, сегодня не было, игра давалась немножко тяжело. Но он нагнетал, создавал моменты. Конечно, хотелось бы, чтобы он был в гораздо лучшем состоянии, – сказал тренер.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?