«МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в стартовом матче АПЛ. Заа сделал дубль

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Для «Юнайтед» эта игра стала первой в новом сезоне АПЛ. Матч команды с «Бернли» в 1-м туре был перенесен из-за участия манкунианцев в еврокубках.
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 7 Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).
- Предупреждения:
- Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).