«МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в стартовом матче АПЛ. Заа сделал дубль

проиграл (1:3) в матче 2-го тура .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Для «Юнайтед» эта игра стала первой в новом сезоне АПЛ. Матч команды с «Бернли» в 1-м туре был перенесен из-за участия манкунианцев в еврокубках.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги