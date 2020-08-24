«МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в стартовом матче АПЛ. Заа сделал дубль

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Для «Юнайтед» эта игра стала первой в новом сезоне АПЛ. Матч команды с «Бернли» в 1-м туре был перенесен из-за участия манкунианцев в еврокубках.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.
Кристал ПэласГуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).
Предупреждения:
Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).

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