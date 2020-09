Puma представила выездную форму на новый сезон.

Футболка выполнена в белом цвете с красным узором. Форма вдохновлена миланским музеем культур Mudec.

Немецкая компания делает форму для «Милана» с июля 2018 года.

The @acmilan kit tour ends in the Museo delle Culture – Mudec, with the new Away shirt📍 pic.twitter.com/IKVnrDjI0S