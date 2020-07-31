L’Equipe поставил Сетьену единицу за 2:8 с «Баварией». Впервые такую оценку получил тренер

Издание L’Equipe выставило оценки игрокам и тренерам после матча 1/4 финала Лиги чемпионов – «Бавария» (2:8).

Лишь один игрок каталонской команды получил оценку выше 3 по 10-балльной шкале – форвард , сумевший забить, получил «4». Остальные футболисты команды получили оценки «3» и «2».

Работа главного тренера «блауграны» Кике Сетьен была оценена хуже всего – «1». Журналист Мохаммед Али отмечает, что впервые в истории L’Equipe поставил низший балл тренеру.

L’Equipe’s ratings for Barcelona 2-8



- the infamous 1 is dished out, but for what I can recall being the first time – to the manager, . pic.twitter.com/6xeo0UApNt — Mohammed Ali (@mohammedali_93) August 14, 2020

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