L’Equipe поставил Сетьену единицу за 2:8 с «Баварией». Впервые такую оценку получил тренер

Издание L’Equipe выставило оценки игрокам и тренерам после матча 1/4 финала Лиги чемпионов – «Бавария» (2:8).

Лишь один игрок каталонской команды получил оценку выше 3 по 10-балльной шкале – форвард , сумевший забить, получил «4». Остальные футболисты команды получили оценки «3» и «2».

Работа главного тренера «блауграны» Кике Сетьен была оценена хуже всего – «1». Журналист Мохаммед Али отмечает, что впервые в истории L’Equipe поставил низший балл тренеру.

