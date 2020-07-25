Месси может уйти из «Барсы», если в клубе не произойдут изменения (COPE)

Нападающий «Барселоны» может покинуть клуб, утверждает COPE.

Окружение аргентинца было очень разочаровано разгромом от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Месси крайне недоволен вылетами «блауграны» из ЛЧ после поражений от «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии». Футболист считает, что клубу нужны кардинальные изменения.

Если в руководстве и структуре клуба ничего не изменится, то Месси может уйти из клуба. По условиям контракта форвард может покинуть «Барсу» бесплатно в 2021 году.

На Месси больно смотреть. Он не помог голами и ассистами, во взгляде – безысходность