Месси может уйти из «Барсы», если в клубе не произойдут изменения (COPE)

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб, утверждает COPE.

Окружение аргентинца было очень разочаровано разгромом от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Месси крайне недоволен вылетами «блауграны» из ЛЧ после поражений от «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии». Футболист считает, что клубу нужны кардинальные изменения.

Если в руководстве и структуре клуба ничего не изменится, то Месси может уйти из клуба. По условиям контракта форвард может покинуть «Барсу» бесплатно в 2021 году.

На Месси больно смотреть. Он не помог голами и ассистами, во взгляде – безысходность

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья