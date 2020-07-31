«Спартак» не снимется с РПЛ, Широков избил судью, «МЮ» и «Интер» в полуфинале Лиги Европы, у «Рейнджерс» первый пик на драфте и другие новости утра

1. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити. Экс-хавбек «Зенита» и «Спартака» кричал «Покажешь красную, я тебе #####», а потом ударил кулаком в лицо и еще ногой в живот – уже лежачего арбитра. Организатор турнира хочет довести дело до полиции. Широкову может грозить уголовная ответственность.

2. «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы победил «Копенгаген» (1:0) благодаря голу Бруну с пенальти в дополнительное время. Команда Сульшера в полуфинале сыграет с «Севильей» или «Вулверхэмптоном». «Интер» сломил «Байер» (2:1) и вышел в полуфинал еврокубка впервые за 10 лет, где встретится с «Шахтером» или «Базелем».

3. Владелец «Спартака» Леонид Федун признал, что невозможно аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2). Он предложил приглашать иностранных судей для работы с ВАР в РПЛ. Говорят, это глава РФС Дюков убедил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата. «Фратрия» вновь призвала Дюкова и главу департамента судейства Кашшаи подать в отставку.

4. «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ. Фаворит драфта Алексис Лафреньер говорит, что «очень счастлив». Панарин больше не первая звезда клуба?

5. «Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Василия Казарцева с видеорефери Алексеем Еськовым в момент назначения второго пенальти в ворота «Спартака». Казарцев вышел в эфир и заявил, что в поле видел основания для назначения одиннадцатиметрового, после просмотра повтора он не считает, что явно ошибся. Арбитр не знает, в чем его обвиняют, рассказал, что извинился за карточку Соболеву, и высказался о травле: «Опомнитесь, россияне, давайте будем людьми».

Еськов пояснил, что был обязан следовать решению Казарцева по протоколу, хотя считает, что «это больше не пенальти, чем пенальти». Но «если не работать по протоколу, отнимут лицензию». Глава проекта ВАР в России Калошин не видит «никакой тенденции» в том, как судят «Спартак». Он уверен, что с ВАР футбол в России стал лучше.

6. НБА. 35 очков Букера помогли «Финиксу» одержать 6-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Трансферы. «Боруссия» объявила, что Санчо остается, «МЮ» недоволен. «Барса» намерена пригласить Бернарду Силву из «Ман Сити». «Спартак» хочет приобрести хавбека «Олимпиакоса» Гильерме. «Ливерпуль» купил защитника Цимикаса у «Олимпиакоса». Виллиан и Педро покинули «Челси». «Рубин» выкупил Зуева у «Ростова». «Реал» планирует подписать Дибалу и вроде бы готов включить в сделку Крооса или Иско. «Динамо» заплатит 7 млн евро за хорвата Моро. Экс-хавбек «Милана» Меркель близок к переходу в «Сочи».

8. Роман Ротенберг может уйти из ФХР, если сборная России не выиграет ЧМ-2021.

9. «Динамо» в гостях победило «Урал» (2:0) в 1-м туре чемпионата России. Москвичи выиграли 4 из 5 последних матчей с общим счетом – 7:1, а уральцы уступили в пяти матчах подряд с общим счетом – 2:12.

10. Косторная и Трусова в разное время тренируются на льду в Академии Плющенко. Они друг у друга персоны нон грата?

11. Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/20. А Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, он опередил Криштиану и Месси.

12. Земфира выступит с концертом на Гран-при России. Райкконен побил рекорд Шумахера по количеству кругов в «Формуле-1».

13. Букмекер Winline рассчитал все ставки на победу «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2) как выигрышные. Красивый жест спонсора красно-белых.

14. Бой Тайсон – Рой Джонс перенесен на 28 ноября. В Екатеринбурге появилось граффити с Петром Яном. Александр Волков набил татуировку на всю спину.

Цитаты дня:

Семак о коронавирусе в «Зените»: «У одного игрока результаты отрицательные, у второго положительные, оба на карантине»

Геркус о Беларуси: «России нужно потребовать новые выборы и поддержать братский народ»

Геннадий Орлов: «Зенит» – флагман нашего футбола и по игре, и по поведению, и по всему»

Адольфо Гайч: «В Аргентине меня называют «Эль Фюрер». Надеюсь, в России не будут»

Шамиль Газизов: «Спартак» будет самым сильным. Мы никого не боимся»