«Спартак» хочет подписать хавбека «Олимпиакоса» Гильерме

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме дос Сантос может продолжить карьеру в России.
Как информирует Metaratings.ru, «Спартак» уже начал предварительные переговоры по трансферу 29-летнего игрока.
Джуниор Педроса, агент хавбека, также подтвердил, что московский клуб интересуется бразильцем, и отметил наличие запроса о переходе футболиста.
Гильерме перешел в «Олимпиакос» из «Депортиво» в 2018 году за 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до 2021 года.
В минувшем сезоне чемпионата Греции Гильерме провел 27 встреч и забил 3 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.