«Спартак» хочет подписать хавбека «Олимпиакоса» Гильерме

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Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме дос Сантос может продолжить карьеру в России.

Как информирует Metaratings.ru, «Спартак» уже начал предварительные переговоры по трансферу 29-летнего игрока.

Джуниор Педроса, агент хавбека, также подтвердил, что московский клуб интересуется бразильцем, и отметил наличие запроса о переходе футболиста.

Гильерме перешел в «Олимпиакос» из «Депортиво» в 2018 году за 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Гильерме провел 27 встреч и забил 3 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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