«Спартак» хочет подписать хавбека «Олимпиакоса» Гильерме

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме дос Сантос может продолжить карьеру в России.

Как информирует Metaratings.ru, уже начал предварительные переговоры по трансферу 29-летнего игрока.

Джуниор Педроса, агент хавбека, также подтвердил, что московский клуб интересуется бразильцем, и отметил наличие запроса о переходе футболиста.

Гильерме перешел в из «Депортиво» в 2018 году за 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Гильерме провел 27 встреч и забил 3 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.