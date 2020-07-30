«Спартак» готов сняться с чемпионата, Родченков говорит о допинге и «Зените», победы «Вашингтона» и Ферстаппена и другие новости утра

1. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимается с чемпионата России («не хочу участвовать в этой клоунаде») после скандала в матче 1-го тура РПЛ, в котором «Сочи» ушел от поражения (2:2), реализовав два спорных пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал – судья Василий Казарцев ошибся, второй раз указав на точку на 88-й минуте. Арбитра сразу отстранили от работы, возможно, до конца 2020 года. Его и видеорефери ВАР Алексея Еськова еще проверят на полиграфе. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц порывался уйти в отставку после игры, но президент РФС Александр Дюков отговорил его.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол и посвятил его недавно умершей матери. Он расчувствовался, снял футболку и показал фотографию мамы, а затем указал на небо. Судья, следуя правилам, дал игроку желтую карточку, чем спровоцировал жесткую реакцию от одного бывшего арбитра («Казарцев, ты животное») и комментатора матча Александра Шмурнова: «Казарцеву никогда не подам руки». Судья не выдержал травли со всех сторон и удалил аккаунт в инстаграме.

Форвард Александр Кокорин из-за травмы пока не смог дебютировать за «Спартак», но будет готов к игре с «Ахматом».

2. «Краснодар» разгромил «Уфу» (3:0), дублем отметился полузащитник Реми Кабелла. «Ахмат» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в первом матче при тренере Андрее Талалаеве.

3. Кубок Стэнли. «Коламбус» прошел «Торонто» в квалификации и сыграет с «Тампой» в первом раунде, «Вашингтон» встретится с «Айлендерс», «Сент-Луис» – с «Ванкувером» и другие пары.

4. Гран-при 70-летия «Формулы-1». Ферстаппен выиграл гонку в Великобритании, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – десятый.

5. НБА. «Сан-Антонио» победил «Новый Орлеан», «Портленд» выиграл у «Филадельфии» и другие результаты.

6. Григорий Родченков заявил о связи экс-врача «Зенита» Сергея Пухова с допинговой программой. Клуб так отреагировал на слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории: «Наш успех – удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа».

7. Месси не пожал руку Чакыру после игры с «Наполи». Арбитр отменил его гол. Лионель должен быть готов к игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», несмотря на ушиб.

8. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли, «Бостон» – с «Каролиной».

9. Трансферы. Пирло хочет продать Игуаина, Хедиру, Косту и подписать в «Юве» Тонали. Санчо останется в «Боруссии», если «МЮ» не примет условия немцев до понедельника. Барриос интересен «Арсеналу». «Спартак» отказался от трансфера Гуги и следит за защитником «Санкт-Галлена» Хефти. «Рубин» заплатит 2,5 млн евро за хавбека сборной Южной Кореи Хвана. «Ливерпуль» может купить защитника «Олимпиакоса» Цимикаса за 13 млн евро. Почеттино может возглавить «Рому».

10. Цифры дня. ЦСКА не хочет платить 350 млн рублей налога на роскошь, «Салават» – 215 млн.

11. Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев напился на дне рождения девушки партнера по команде. С ним у клуба «состоялся жесткий принципиальный разговор». И сегодня 21-летний россиянин продлил контракт с «Локо» до 2024 года.

12. Заболотный показал фанату «Спартака» средний палец после матча. Антона спросили, сколько голов он забил. Чуть не дошло до драки.

13. Алексей Ягудин песней «Фантазер» ответил на слова Евгения Плющенко о том, что тому предлагали перейти к Татьяне Тарасовой.

14. В «Атлетико» выявили два случая заражения коронавирусом. Матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» – 13 августа.

15. В финале первого турнира WTA за 5 месяцев француженка Фиона Ферро обыграла эстонку Анетт Контавейт в Палермо (6:2, 7:5).

Цитаты дня:

Кашшаи о ВАР в матче «Спартака»: «Понимаю Еськова. Раз Казарцев назначил пенальти, видеоарбитру следовало его мнение принять»

«Если не хотите, чтобы «Спартак» снялся с чемпионата, матч надо переиграть». Шмурнов об игре с «Сочи»

Александр Кокорин: «Тедеско – сильный тренер, который может привести «Спартак» к крутым результатам»

Юран о суде с «Химками»: «Нет. Мы нашли взаимопонимание. Какое сотрудничество со «Спартаком»?»

Дмитрий Губерниев: «События в Беларуси меня волнуют больше пеналей «Спартака»

Тренер «Сочи» Федотов: «Гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

Точилин из «Сочи» о судействе «Спартака»: «Бумеранг возвращается за тот сезон»

«Спартак» про 2 пенальти «Сочи»: «Сезон новый, порядки старые»