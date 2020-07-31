Геркус о Беларуси: «России нужно потребовать новые выборы и поддержать братский народ»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко Илья Геркус Политика Футбол

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку происходящим в Беларуси событиям.

Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил. После этого в Беларуси начались массовые беспорядки.

«России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ:

– Объявить о непризнании выборов.

– Потребовать провести новые, в присутствии российских наблюдателей», – написал Геркус в твиттере.

Отметим, что президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

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