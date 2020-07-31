Еськов о ВАР: «Отнимут лицензию, если не работать по протоколу. Сложно ориентироваться по духу игры»

Арбитр Алексей Еськов после матча 1-го тура между «Спартаком» и (2:2) рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола.

– Вы просто следовали протоколу, а как бывший футболист могли бы сказать: «Это контакт, но за пределами пенальти». Но вы не имеете права так делать?

– Вы знаете, это всегда риторический вопрос, и очень сложно ориентироваться по духу игры. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.

Мы всегда говорим – по-футбольному, по духу игры... Но сегодня в системе ВАР мы вынуждены [работать по протоколу], в противном случае у нас просто отнимут лицензию ВАР.

– Если вы говорите «Василий, это не пенальти», нарушаете протокол и за это понесете наказание?

– Абсолютно верно. Потому что все записи и видео отправляются в IFAB, – сказал Еськов.

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