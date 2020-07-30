«Барса» намерена подписать Бернарду Силву. «Сити» может получить Семеду

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
26-летний игрок сборной Португалии – одна из трансферных целей каталонского клуба, при этом сине-гранатовые готовы предоставить ему одну из ключевых ролей в команде.
В концовке текущего сезона Силва потерял место в стартовом составе «горожан», проигрывая конкуренцию Филу Фодену.
По данным The Telegraph, «Барса» не готова оплачивать переход Силвы полностью, поэтому рассчитывает включить в сделку одного из игроков, в том числе защитника Нелсона Семеду, которым интересуется «Сити».